Армия мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн

В пустыне Невады перевозивший секретный груз военный конвой попал ваварию, ина свободу вырвался альфа-зомби, обладающий неплохой физподготовкой имгновенно обративший всех попавшихся емулюдей входячих мертвецов. ТакЛас-Вегас наводнили зомби. Эпидемию удалось сдержать, построив вокруг города стену изгрузовых контейнеров. Некоторое время спустя, согласившись закругленькую сумму насоблазнительное предложение владельца одной излас-вегасских высоток, Скотт Уорд собирает команду наёмников, чтобы вытащить изхранилища здания 200млн. долларов. Иглавное—нужно успеть провернуть операцию дотого, какна город сбросят ядерную бомбу.

