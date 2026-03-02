Армия мертвецов
Армия мертвецов

Армия мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Army of the Dead
Ужасы, Драма18+

О фильме

В пустыне Невады перевозивший секретный груз военный конвой попал ваварию, ина свободу вырвался альфа-зомби, обладающий неплохой физподготовкой имгновенно обративший всех попавшихся емулюдей входячих мертвецов. ТакЛас-Вегас наводнили зомби. Эпидемию удалось сдержать, построив вокруг города стену изгрузовых контейнеров. Некоторое время спустя, согласившись закругленькую сумму насоблазнительное предложение владельца одной излас-вегасских высоток, Скотт Уорд собирает команду наёмников, чтобы вытащить изхранилища здания 200млн. долларов. Иглавное—нужно успеть провернуть операцию дотого, какна город сбросят ядерную бомбу.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Драма

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

