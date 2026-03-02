Армия мертвецов (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, Army of the Dead
Ужасы, Драма18+
О фильме
В пустыне Невады перевозивший секретный груз военный конвой попал ваварию, ина свободу вырвался альфа-зомби, обладающий неплохой физподготовкой имгновенно обративший всех попавшихся емулюдей входячих мертвецов. ТакЛас-Вегас наводнили зомби. Эпидемию удалось сдержать, построив вокруг города стену изгрузовых контейнеров. Некоторое время спустя, согласившись закругленькую сумму насоблазнительное предложение владельца одной излас-вегасских высоток, Скотт Уорд собирает команду наёмников, чтобы вытащить изхранилища здания 200млн. долларов. Иглавное—нужно успеть провернуть операцию дотого, какна город сбросят ядерную бомбу.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актриса
Элла
Пернелл
- Актриса
Ана
де ла Регера
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- Актриса
Нора
Арнезедер
- Актёр
Хироюки
Санада
- РКАктёр
Рауль
Кастильо
- МКАктёр
Майкл
Кэссиди
- ГДАктёр
Гаррет
Диллахант
- ОХАктёр
Омари
Хардвик
- Актёр
Тео
Росси
- ТНАктриса
Тиг
Нотаро
- ХКАктриса
Хума
Куреши
- РЦАктёр
Ричард
Цетрон
- СКАктёр
Стив
Корона
- ЧЭАктриса
Челси
Эдмундсон
- БЭАктёр
Брайан
Эйвери
- РУАктёр
Райан
Уотсон
- СВАктриса
Сабина
Варнес
- МЛАктриса
Моника
Лопес
- КФАктриса
Келли
Фелан
- ДМАктёр
Джеймс
М. Хелти
- МГАктёр
Маив
Гарай
- ДБАктриса
Даниэль
Бургио
- ДХАктриса
Джессика
Харбек
- ДХАктёр
Джош
Хортон
- ФААктёр
Фрэнк
Андраде
- АУАктриса
Ава
Уэйдженман
- УДАктёр
Уэйн
Далглиш
- КМАктриса
Кэйси
Мессер
- ДБАктриса
Донна
Бразил
- КЛАктриса
Колби
Леммо
- МГАктриса
Марисильда
Гарсиа
- КУАктриса
Кэролин
Уикуайр
- АЛАктёр
Антонио
Лейба
- КДАктёр
Колин
Джонс
- ДДАктёр
Дэйзи
Дэвис
- ЛКАктриса
Лора
Каннингэм
- АВАктёр
Альберт
Валладарес
- ШХСценарист
Шей
Хаттен
- Сценарист
Джоби
Харольд
- Сценарист
Зак
Снайдер
- Продюсер
Зак
Снайдер
- ДСПродюсер
Дебора
Снайдер
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- Оператор
Зак
Снайдер
- JXКомпозитор
Junkie
XL