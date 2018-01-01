Wink
Апартаменты 1303
Актёры и съёмочная группа фильма «Апартаменты 1303»

Актёры

Миша Бартон

Mischa Barton
АктрисаLara Slate
Джулианна Мишель

Julianne Michelle
АктрисаJanet Slate
Ребекка Де Морнэй

Rebecca De Mornay
АктрисаMaddie Slate
Кори Севьер

Corey Sevier
АктёрMark Taylor
Мэдисон МакАлир

Madison McAleer
АктрисаEmily
Гордон Мастен

Gordon Masten
АктёрO'Neil
Грэйс Сэвадж

Grace Savage
АктрисаJoyce
Джон Дил

John Diehl
АктёрDetective
Кэтлин Мэкки

Kathleen Mackey
АктрисаJennifer Logan
Кэтерин Клилэнд

Katherine Cleland
АктрисаWaitress

Сценаристы

Кэи Оиси

Kei Oishi
Сценарист

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Любовь Германова

Актриса дубляжа
Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Роберто Сильви

Roberto Silvi
Монтажёр