Апартаменты 1303 (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
6.32012, Apartment 1303
Ужасы81 мин18+
О фильме
В этой квартире всегда рады новым жильцам. Но никто не знает о легенде проклятия, которое здесь обитает. Говорят в апартаментах №1303, живут призраки матери и дочери, погибшие насильственной смертью. Не найдя покоя, духи мертвых жаждят отомстить своим убийцам. Каждый, кто переступает порог комнаты ужаса, становится их заложником. И еще никому не удалось вырваться из плена смерти…
Рейтинг
2.9 КиноПоиск
2.5 IMDb
- МБАктриса
Миша
Бартон
- ДМАктриса
Джулианна
Мишель
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- Актёр
Кори
Севьер
- ММАктриса
Мэдисон
МакАлир
- ГМАктёр
Гордон
Мастен
- ГСАктриса
Грэйс
Сэвадж
- ДДАктёр
Джон
Дил
- КМАктриса
Кэтлин
Мэкки
- ККАктриса
Кэтерин
Клилэнд
- КОСценарист
Кэи
Оиси
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- РСМонтажёр
Роберто
Сильви