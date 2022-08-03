Апартаменты 1303
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Апартаменты 1303

Апартаменты 1303 (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

6.32012, Apartment 1303
Ужасы81 мин18+

О фильме

В этой квартире всегда рады новым жильцам. Но никто не знает о легенде проклятия, которое здесь обитает. Говорят в апартаментах №1303, живут призраки матери и дочери, погибшие насильственной смертью. Не найдя покоя, духи мертвых жаждят отомстить своим убийцам. Каждый, кто переступает порог комнаты ужаса, становится их заложником. И еще никому не удалось вырваться из плена смерти…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
2.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Апартаменты 1303»