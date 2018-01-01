Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Анжелика, маркиза ангелов»

Режиссёры

Ариэль Зейтун

Режиссёр

Актёры

Нора Арнезедер

АктрисаAngélique de Sancé de Monteloup
Жерар Ланвен

АктёрLe comte Joffrey de Peyrac
Томер Сисле

АктёрPhilippe de Plessis-Bellière
Симон Абкарян

АктёрL'avocat François Desgrez
Давид Кросс

АктёрLe Roi / Louis XIV
Маттьё Бужна

АктёрLe marquis d'Andijos
Мигель Херц-Кестранек

АктёрLe marquis de Plessis-Bellière
Юлиан Вайгенд

АктёрFouquet
Райнер Фриб

АктёрMazarin
Флоренс Косте

АктрисаMargot

Сценаристы

Филипп Бласбан

Сценарист
Ариэль Зейтун

Сценарист
Анн Голон

Сценарист

Актёры дубляжа

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Эдит Весперини

Художница

Операторы

Петер Цайтлингер

Оператор

Композиторы

Натэниел Мекали

Композитор