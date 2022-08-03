Антитела
Wink
Фильмы
Антитела
5.12021, The Survivalist
Фантастика, Триллер87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Антитела (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Новейший вирус выкосил большую часть человечества, а у тех, кто выжил так и не выработался иммунитет к смертельному штамму. Одни смирились, что их дни сочтены, другие надеются на лучшее, сидя в бункерах. И луч надежды появляется: пенсионеру Аарону удается побороть вирус и выздороветь. Первый выживший обрастает фанатами-послушниками и начинает верить, что он — новый Адам, которому предстоит вернуть жизнь на планету. Чтобы создать расу здоровых людей, Аарону нужна своя Ева, поэтому он разворачивает охоту за женщиной, у которой тоже есть иммунитет.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Антитела»