Антитела (фильм, 2021) смотреть онлайн

Новейший вирус выкосил большую часть человечества, а у тех, кто выжил так и не выработался иммунитет к смертельному штамму. Одни смирились, что их дни сочтены, другие надеются на лучшее, сидя в бункерах. И луч надежды появляется: пенсионеру Аарону удается побороть вирус и выздороветь. Первый выживший обрастает фанатами-послушниками и начинает верить, что он — новый Адам, которому предстоит вернуть жизнь на планету. Чтобы создать расу здоровых людей, Аарону нужна своя Ева, поэтому он разворачивает охоту за женщиной, у которой тоже есть иммунитет.

