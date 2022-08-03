Антитела (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Новейший вирус выкосил большую часть человечества, а у тех, кто выжил так и не выработался иммунитет к смертельному штамму. Одни смирились, что их дни сочтены, другие надеются на лучшее, сидя в бункерах. И луч надежды появляется: пенсионеру Аарону удается побороть вирус и выздороветь. Первый выживший обрастает фанатами-послушниками и начинает верить, что он — новый Адам, которому предстоит вернуть жизнь на планету. Чтобы создать расу здоровых людей, Аарону нужна своя Ева, поэтому он разворачивает охоту за женщиной, у которой тоже есть иммунитет.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Кейес
- Актёр
Джон
Малкович
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- ДЛАктриса
Дженна
Ли Грин
- РМАктриса
Руби
Модайн
- ДСАктёр
Джулиан
Сэндс
- Актриса
Лори
Петти
- ТСАктёр
Тадеус
Стрит
- ДОАктёр
Джонатан
Орсини
- РДАктёр
Роб
Дубар
- ОААктёр
Оби
Абили
- ДКПродюсер
Джон
Кейес
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ПАПродюсер
Питер
Анске
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОФОператор
Остин
Ф. Шмидт