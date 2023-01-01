Англичанин
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Англичанин

Англичанин (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, The Limey
Детективы, Триллеры85 мин18+

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Сюжет

Уилсон только что вышел из тюрьмы, в которой отсидел девять лет своей жизни. Еще в тюрьме он узнал о гибели своей единственной дочери. Убежденный в том, что смерть ее была результатом вовсе не несчастного случая, он отправляется в Лос-Анджелес, чтобы расквитаться за дочь. С помощью Эдуардо, единственного человека, который что-то знал о последних днях жизни Дженни, Уилсон начинает поиск виновных в ее смерти…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Англичанин»

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