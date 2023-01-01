Англичанин (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, The Limey
Детективы, Триллеры85 мин18+
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Сюжет
Уилсон только что вышел из тюрьмы, в которой отсидел девять лет своей жизни. Еще в тюрьме он узнал о гибели своей единственной дочери. Убежденный в том, что смерть ее была результатом вовсе не несчастного случая, он отправляется в Лос-Анджелес, чтобы расквитаться за дочь. С помощью Эдуардо, единственного человека, который что-то знал о последних днях жизни Дженни, Уилсон начинает поиск виновных в ее смерти…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
С�тивен
Содерберг
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- ЛЭАктриса
Лесли
Энн Уоррен
- Актёр
Луис
Гусман
- БНАктёр
Барри
Ньюман
- ДДАктёр
Джо
Даллесандро
- НКАктёр
Никки
Кэтт
- ПФАктёр
Питер
Фонда
- АХАктриса
Амелия
Хайнл
- МДАктриса
Мелисса
Джордж
- УЛАктёр
Уильям
Лаккинг
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- ДХПродюсер
Джон
Харди
- СКПродюсер
Скотт
Крамер
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ЭЛОператор
Эдвард
Лахман
- КМКомпозитор
Клифф
Мартинес