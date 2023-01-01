Англичанин (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Уилсон только что вышел из тюрьмы, в которой отсидел девять лет своей жизни. Еще в тюрьме он узнал о гибели своей единственной дочери. Убежденный в том, что смерть ее была результатом вовсе не несчастного случая, он отправляется в Лос-Анджелес, чтобы расквитаться за дочь. С помощью Эдуардо, единственного человека, который что-то знал о последних днях жизни Дженни, Уилсон начинает поиск виновных в ее смерти…



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