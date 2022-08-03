Ангелы революции
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Ангелы революции

Ангелы революции (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.12014, Ангелы революции
Драма108 мин18+

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О фильме

Четверо друзей — поэт, актер, художник и кинорежиссер — юные максималисты, ищут в молодой советской власти воплощение своих мечтаний и надежд. Революция бурлит как бутылка с яблочным вином. Очень скоро по ним пройдется катком наша История. Но пока герои живут Грядущим и Любовью.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы революции»