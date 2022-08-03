Ангелы революции (фильм, 2014) смотреть онлайн

Четверо друзей — поэт, актер, художник и кинорежиссер — юные максималисты, ищут в молодой советской власти воплощение своих мечтаний и надежд. Революция бурлит как бутылка с яблочным вином. Очень скоро по ним пройдется катком наша История. Но пока герои живут Грядущим и Любовью.

