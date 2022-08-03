Ангелы революции (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.12014, Ангелы революции
Драма108 мин18+
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О фильме
Четверо друзей — поэт, актер, художник и кинорежиссер — юные максималисты, ищут в молодой советской власти воплощение своих мечтаний и надежд. Революция бурлит как бутылка с яблочным вином. Очень скоро по ним пройдется катком наша История. Но пока герои живут Грядущим и Любовью.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АФРежиссёр
Алексей
Федорченко
- Актриса
Дарья
Екамасова
- ОЯАктёр
Олег
Ягодин
- КБАктёр
Константин
Балакирев
- ПБАктёр
Павел
Басов
- ГИАктёр
Георгий
Иобадзе
- АСАктёр
Алексей
Солончев
- Актриса
Полина
Ауг
- ВКАктёр
Владимир
Кабалин
- ЛОАктриса
Любовь
Островская
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова
- АФСценарист
Алексей
Федорченко
- ОЛСценарист
Олег
Лоевский
- ДОСценарист
Денис
Осокин
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воробьев
- АФПродюсер
Алексей
Федорченко
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- АККомпозитор
Андрей
Карасев