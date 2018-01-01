Wink
Ангел-хранитель
Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел-хранитель»

Режиссёры

Тиль Швайгер

Til Schweiger
Режиссёр

Актёры

Тиль Швайгер

Til Schweiger
АктёрMax Fischer
Луна Швайгер

Luna Schweiger
АктрисаNina
Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu
АктёрRudi
Каролина Шух

Karoline Schuch
АктрисаSara Müller
Хайнер Лаутербах

Heiner Lauterbach
АктёрThomas Backer
Райнер Бок

Rainer Bock
АктёрKarl Falkner
Херберт Кнауп

Herbert Knaup
АктёрHenri Brietner
Ханна Херцшпрунг

Hannah Herzsprung
АктрисаHelena
Костя Улльман

Kostja Ullmann
АктёрKurt
Тим Вильде

Tim Wilde
АктёрNicholas

Сценаристы

Тиль Швайгер

Til Schweiger
Сценарист

Продюсеры

Тиль Швайгер

Til Schweiger
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Александр Дасевич

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа

Художники

Габриэла Роймер

Gabrielle Reumer
Художница

Монтажёры

Константин фон Сельд

Constantin von Seld
Монтажёр

Операторы

Томас Ян

Thomas Jahn
Оператор