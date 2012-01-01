Ангел-хранитель
Wink
Фильмы
Ангел-хранитель

Фильм Ангел Хранитель (2012)

9.02012, Schutzengel
Драма, Боевик128 мин18+

О фильме

Фильм «Ангел-хранитель» — напряженный триллер о череде совпадений в судьбах героев. Режиссер и исполнитель главной роли — икона немецких боевиков Тиль Швайгер.

Главная героиня фильма — молодая девушка Нина, идущая по жизни в одиночку. У нее нет ни друзей, ни родителей, и она привыкла полагаться сама на себя. В один роковой для нее момент Нина видит то, что видеть не должна: она — главный свидетель убийства, совершенного влиятельным человеком. Единственной ее надеждой на спасение является Макс — бывший военный, который становится ее ангелом-хранителем. Теперь они вместе борются за жизнь, пытаясь уйти от преследования злодея…

Соскучились по европейским боевикам с напряженным сюжетом и любовной линией? Тогда рекомендуем смотреть «Ангел-хранитель» онлайн в хорошем качестве на Wink.

Ангел-хранитель смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел-хранитель»