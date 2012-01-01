Фильм Ангел Хранитель (2012)

О фильме
Фильм «Ангел-хранитель» — напряженный триллер о череде совпадений в судьбах героев. Режиссер и исполнитель главной роли — икона немецких боевиков Тиль Швайгер.
Главная героиня фильма — молодая девушка Нина, идущая по жизни в одиночку. У нее нет ни друзей, ни родителей, и она привыкла полагаться сама на себя. В один роковой для нее момент Нина видит то, что видеть не должна: она — главный свидетель убийства, совершенного влиятельным человеком. Единственной ее надеждой на спасение является Макс — бывший военный, который становится ее ангелом-хранителем. Теперь они вместе борются за жизнь, пытаясь уйти от преследования злодея…
Соскучились по европейским боевикам с напряженным сюжетом и любовной линией? Тогда рекомендуем смотреть «Ангел-хранитель» онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Тиль
Швайгер
- Актёр
Тиль
Швайгер
- ЛШАктриса
Луна
Швайгер
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- КШАктриса
Каролина
Шух
- ХЛАктёр
Хайнер
Лаутербах
- РБАктёр
Райнер
Бок
- ХКАктёр
Херберт
Кнауп
- ХХАктриса
Ханна
Херцшпрунг
- Актёр
Костя
Улльман
- ТВАктёр
Тим
Вильде
- Сценарист
Тиль
Швайгер
- Продюсер
Тиль
Швайгер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ГРХудожница
Габриэла
Роймер
- КфМонтажёр
Константин
фон Сельд
- ТЯОператор
Томас
Ян