Фильм Ангел Хранитель (2012)

Фильм «Ангел-хранитель» — напряженный триллер о череде совпадений в судьбах героев. Режиссер и исполнитель главной роли — икона немецких боевиков Тиль Швайгер.



Главная героиня фильма — молодая девушка Нина, идущая по жизни в одиночку. У нее нет ни друзей, ни родителей, и она привыкла полагаться сама на себя. В один роковой для нее момент Нина видит то, что видеть не должна: она — главный свидетель убийства, совершенного влиятельным человеком. Единственной ее надеждой на спасение является Макс — бывший военный, который становится ее ангелом-хранителем. Теперь они вместе борются за жизнь, пытаясь уйти от преследования злодея…



