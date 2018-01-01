Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Андроид»

Режиссёры

Бобо Боерманс

Bobby Boermans
Режиссёр

Актёры

Ханна Хукстра

Hannah Hoekstra
АктрисаAnna Rijnders
Роберт де Хог

Robert de Hoog
АктёрTim Maas
Исис Каболе

Isis Cabolet
АктрисаSophie Welts
Маттейс ван де Санде Бакхёйзен

Matthijs van de Sande Bakhuyzen
АктёрDaan Thijsse
Марк ван Эувен

Mark van Eeuwen
АктёрSim
Лиза Сипс

Liza Sips
АктрисаLiesbeth
Ерун Шпиценбергер

Jeroen Spitzenberger
АктёрJerry
Патрик Мартенс

Patrick Martens
АктёрHenry
Харри ван Рейтховен

Harry van Rijthoven
АктёрDr. Carlo
Алекс Хендрикс

Alex Hendrickx
АктёрStijn Rijnders

Продюсеры

Робин Де Левита

Robin de Levita
Продюсер
Фелис Баккер

Felice Bakker
Продюсер
Бобо Боерманс

Bobby Boermans
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгения Ваган

Актриса дубляжа
Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Ольга Шорохова

Актриса дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Полина Чекан

Актриса дубляжа

Композиторы

Херман Виткам

Herman Witkam
Композитор