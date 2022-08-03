Андроид (фильм, 2013) смотреть онлайн

Молодежный триллер «Андроид» — первый фильм в мире, использующий технологию «второй экран», — онлайн и совершенно бесплатно предлагает посмотреть, что будет, если гаджеты восстанут против своих владельцев.



Нидерландская студентка Анна (Ханна Хукстра) никогда не расстается со смартфоном, а вот парень, с которым она рассталась некоторое время назад, вновь появляется в ее жизни. На утро после вечеринки девушка просыпается в его квартире и обнаруживает в своем телефоне загадочное новое приложение под названием «Айрис». Поначалу оно работает как обыкновенный голосовой интерфейс, но со временем начинает «жить собственной жизнью». «Айрис» умеет самостоятельно включать камеру, подключаться к любым устройствам и отправлять сообщения кому угодно, благодаря чему запускает цепь ужасающих событий, приводящих к гибели близких и знакомых Анны. В чем тайна убийственного приложения? Почему оно выбрало своей владелицей именно Анну? Выживет ли хоть кто-то из ее окружения? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если будете смотреть фантастический триллер нидерландского режиссера Бобо Боерманса «Андроид» онлайн в хорошем качестве.



А чтобы еще больше погрузиться в просмотр, создатели предлагают зрителям установить специальное приложение на смартфон и смотреть фильм «Андроид» на двух экранах одновременно.

