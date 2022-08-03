Андроид (фильм, 2013) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Молодежный триллер «Андроид» — первый фильм в мире, использующий технологию «второй экран», — онлайн и совершенно бесплатно предлагает посмотреть, что будет, если гаджеты восстанут против своих владельцев.
Нидерландская студентка Анна (Ханна Хукстра) никогда не расстается со смартфоном, а вот парень, с которым она рассталась некоторое время назад, вновь появляется в ее жизни. На утро после вечеринки девушка просыпается в его квартире и обнаруживает в своем телефоне загадочное новое приложение под названием «Айрис». Поначалу оно работает как обыкновенный голосовой интерфейс, но со временем начинает «жить собственной жизнью». «Айрис» умеет самостоятельно включать камеру, подключаться к любым устройствам и отправлять сообщения кому угодно, благодаря чему запускает цепь ужасающих событий, приводящих к гибели близких и знакомых Анны. В чем тайна убийственного приложения? Почему оно выбрало своей владелицей именно Анну? Выживет ли хоть кто-то из ее окружения? Ответы на эти и другие вопросы вы получите, если будете смотреть фантастический триллер нидерландского режиссера Бобо Боерманса «Андроид» онлайн в хорошем качестве.
А чтобы еще больше погрузиться в просмотр, создатели предлагают зрителям установить специальное приложение на смартфон и смотреть фильм «Андроид» на двух экранах одновременно.
ЖанрФантастика
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
- ББРежиссёр
Бобо
Боерманс
- ХХАктриса
Ханна
Хукстра
- РдАктёр
Роберт
де Хог
- ИКАктриса
Исис
Каболе
- МвАктёр
Маттейс
ван де Санде Бакхёйзен
- МвАктёр
Марк
ван Эувен
- ЛСАктриса
Лиза
Сипс
- ЕШАктёр
Ерун
Шпиценбергер
- ПМАктёр
Патрик
Мартенс
- ХвАктёр
Харри
ван Рейтховен
- АХАктёр
Алекс
Хендрикс
- РДПродюсер
Робин
Де Левита
- ФБПродюсер
Фелис
Баккер
- ББПродюсер
Бобо
Боерманс
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ПЧАктриса дубляжа
Полина
Чекан
- ХВКомпозитор
Херман
Виткам