Анатомия любви (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Endless Love
Драма, Мелодрама100 мин18+

О фильме

Он — высокий дерзкий парень, помешанный на тачках. Она — примерная ученица, белокурая красотка из богатой семьи. Их любовь под запретом, а потому вдвойне желанна. Страсть сжигает их дотла и бросает в бездну.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анатомия любви»