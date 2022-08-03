Американский палач
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Американский палач

Американский палач (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.02019, American Hangman
Триллер, Криминал95 мин18+

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О фильме

Неизвестный похищает судью Стрэйда, который однажды вынес неверный приговор. Теперь пенсионеру-заложнику придется самому оказаться в роли подсудимого, а решать его судьбу будут пользователи соцсетей, ведь маньяк ведет интернет-трансляцию из комнаты пыток.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb