Американский палач (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, American Hangman
Триллер, Криминал95 мин18+
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О фильме
Неизвестный похищает судью Стрэйда, который однажды вынес неверный приговор. Теперь пенсионеру-заложнику придется самому оказаться в роли подсудимого, а решать его судьбу будут пользователи соцсетей, ведь маньяк ведет интернет-трансляцию из комнаты пыток.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- УКРежиссёр
Уилсон
Конибер
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ВКАктёр
Винсент
Картайзер
- ОДАктёр
Оливер
Дэннис
- ПБАктёр
Пол
Браунштейн
- ЛУАктриса
Люсия
Уолтерс
- Актёр
Ал
Сапиенца
- ДСАктриса
Джесс
Салгейру
- ДБАктриса
Джоэнн
Боланд
- ПКАктриса
Парвин
Каур
- ДУАктриса
Дженелл
Уильямс
- УКСценарист
Уилсон
Конибер
- УКПродюсер
Уилсон
Конибер
- АЛХудожница
Аманда
Ли Стрит
- Оператор
Марк
Ирвин
- ДБКомпозитор
Диллон
Балдассеро