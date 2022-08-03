Неизвестный похищает судью Стрэйда, который однажды вынес неверный приговор. Теперь пенсионеру-заложнику придется самому оказаться в роли подсудимого, а решать его судьбу будут пользователи соцсетей, ведь маньяк ведет интернет-трансляцию из комнаты пыток.

