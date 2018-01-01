Wink
Американский палач
Актёры и съёмочная группа фильма «Американский палач»

Режиссёры

Уилсон Конибер

Wilson Coneybeare
Режиссёр

Актёры

Дональд Сазерленд

Donald Sutherland
АктёрJudge Straight
Винсент Картайзер

Vincent Kartheiser
АктёрHenry David Cole
Оливер Дэннис

Oliver Dennis
АктёрLieutenant Roy
Пол Браунштейн

Paul Braunstein
АктёрRon
Люсия Уолтерс

Lucia Walters
АктрисаHarper Grant
Ал Сапиенца

Al Sapienza
АктёрDetective Steptoe
Джесс Салгейру

Jess Salgueiro
АктрисаDarnley
Джоэнн Боланд

Joanne Boland
АктрисаStokely
Парвин Каур

Parveen Kaur
АктрисаKaitlyn
Дженелл Уильямс

Genelle Williams
АктрисаBarbara

Сценаристы

Уилсон Конибер

Wilson Coneybeare
Сценарист

Продюсеры

Уилсон Конибер

Wilson Coneybeare
Продюсер

Художники

Аманда Ли Стрит

Amanda Lee Street
Художница

Операторы

Марк Ирвин

Mark Irwin
Оператор

Композиторы

Диллон Балдассеро

Dillon Baldassero
Композитор