Актёры и съёмочная группа фильма «Американский палач»

Американский палачАктёры и съёмочная группа фильма «Американский палач»
Актёры
АктёрJudge Straight
Дональд СазерлендDonald Sutherland
АктёрHenry David Cole
Винсент КартайзерVincent Kartheiser
АктёрLieutenant Roy
Оливер ДэннисOliver Dennis
АктёрRon
Пол БраунштейнPaul Braunstein
АктрисаHarper Grant
Люсия УолтерсLucia Walters
АктёрDetective Steptoe
Ал СапиенцаAl Sapienza
АктрисаDarnley
Джесс СалгейруJess Salgueiro
АктрисаStokely
Джоэнн БоландJoanne Boland
АктрисаKaitlyn
Парвин КаурParveen Kaur
АктрисаBarbara