Альфа
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Альфа (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.22018, Alpha
Приключения, Семейный92 мин18+

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О фильме

Доисторические времена. Сын вождя Кеда отправляется на охоту с отцом и во время схватки с бизонами падает со скалы. Так герой оказывается оторванным от племени, которое считает его погибшим. Кеда пытается найти путь к дому и встречает волка, который вопреки ожиданиям становится его другом.

Страна
Китай, США, Канада
Жанр
Семейный, Приключения, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа»