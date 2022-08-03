Альфа (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.22018, Alpha
Приключения, Семейный92 мин18+
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О фильме
Доисторические времена. Сын вождя Кеда отправляется на охоту с отцом и во время схватки с бизонами падает со скалы. Так герой оказывается оторванным от племени, которое считает его погибшим. Кеда пытается найти путь к дому и встречает волка, который вопреки ожиданиям становится его другом.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Альберт
Хьюз
- Актёр
Коди
Смит-Макфи
- ЙХАктёр
Йоуханнес
Хёйкюр Йоуханнессон
- МКАктёр
Марцин
Ковальчик
- Актёр
Йенс
Хультен
- Актриса
Наташа
Мальте
- СБАктёр
Спенсер
Богерт
- МДАктриса
Мерседес
Де Ла Зерда
- Актриса
Леонор
Варела
- Актёр
Морган
Фриман
- Сценарист
Альберт
Хьюз
- Продюсер
Альберт
Хьюз
- Продюсер
Эндрю
Рона
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- МГОператор
Мартин
Гшлахт
- ДСКомпозитор
Джозеф
С. ДеБези
- МСКомпозитор
Майкл
Стернс