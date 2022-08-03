Доисторические времена. Сын вождя Кеда отправляется на охоту с отцом и во время схватки с бизонами падает со скалы. Так герой оказывается оторванным от племени, которое считает его погибшим. Кеда пытается найти путь к дому и встречает волка, который вопреки ожиданиям становится его другом.

