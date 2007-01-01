Александра (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Пожилая женщина Александра приезжает в военную часть навестить внука, офицера Российской Армии, служащего в Чечне. Туда, где только-только отгремела война. Она чужая в этом царстве молодых и сильных мужчин, но Александра приехала сюда не просто на свидание. Ее волнует не только собственный внук, молодой офицер, живущий только войной.



Александра пытается понять этот «раненый» город, людей в нем. Ее чувства - гораздо сильнее пушек и танков. Надежда и вера, про которые все окружающие уже успели забыть. Она не может изменить мир, но может излечить души людей, вернуть их к жизни и подарить хоть каплю доброты и сострадания. Ко всем. Таким близким и таким чужим, но все же... людям.



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