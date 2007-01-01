Александра (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Пожилая женщина Александра приезжает в военную часть навестить внука, офицера Российской Армии, служащего в Чечне. Туда, где только-только отгремела война. Она чужая в этом царстве молодых и сильных мужчин, но Александра приехала сюда не просто на свидание. Ее волнует не только собственный внук, молодой офицер, живущий только войной.
Александра пытается понять этот «раненый» город, людей в нем. Ее чувства - гораздо сильнее пушек и танков. Надежда и вера, про которые все окружающие уже успели забыть. Она не может изменить мир, но может излечить души людей, вернуть их к жизни и подарить хоть каплю доброты и сострадания. Ко всем. Таким близким и таким чужим, но все же... людям.
Александра смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- ГВАктриса
Галина
Вишневская
- ВШАктёр
Василий
Шевцов
- РГАктриса
Раиса
Гичаева
- АБАктёр
Андрей
Богданов
- АКАктёр
Александр
Кладько
- АНАктёр
Алексей
Неймышев
- РШАктёр
Рустам
Шахгиреев
- Актёр
Евгений
Ткачук
- ВСАктриса
Виолетта
Солодягина
- МФАктёр
Максим
Фомин
- АССценарист
Александр
Сокуров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- ДНПродюсер
Дмитрий
Никитин
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- АБОператор
Александр
Буров
- Композитор
Андрей
Сигле