Александра
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Александра
7.62007, Александра
Драмы, Военные90 мин16+

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Александра (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Пожилая женщина Александра приезжает в военную часть навестить внука, офицера Российской Армии, служащего в Чечне. Туда, где только-только отгремела война. Она чужая в этом царстве молодых и сильных мужчин, но Александра приехала сюда не просто на свидание. Ее волнует не только собственный внук, молодой офицер, живущий только войной.

Александра пытается понять этот «раненый» город, людей в нем. Ее чувства - гораздо сильнее пушек и танков. Надежда и вера, про которые все окружающие уже успели забыть. Она не может изменить мир, но может излечить души людей, вернуть их к жизни и подарить хоть каплю доброты и сострадания. Ко всем. Таким близким и таким чужим, но все же... людям.

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Информация

Страна
Россия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Александра»

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