8.12003, Alex & Emma
Мелодрамы, Комедии92 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Алекс и Эмма (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Единственная возможность избежать смерти — написать роман. К такому выводу приходит молодой писатель Алекс и нанимает практичную стенографистку Эмму. Настоящая жизнь начинает сливаться с вымышленной, а вымышленная с настоящей…
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актриса
Кейт
Хадсон
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актриса
Софи
Марсо
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- ЧXАктёр
Чино
XL
- ЛСАктёр
Лобо
Себастьян
- Актёр
Роб
Райнер
- ПВАктёр
Пол
Вилсон
- АВАктёр
Александр
Вотье
- ЛКАктриса
Лейли
Крамер
- ДЛСценарист
Джереми
Левин
- Продюсер
Тодд
Блэк
- ДЭПродюсер
Джордж
Эдди
- АГПродюсер
Алан
Грейсман
- ДЛПродюсер
Джереми
Левин
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЭБХудожница
Энди
Бриттан
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- ГФОператор
Гэвин
Финни
- МШКомпозитор
Марк
Шейман