Алекс и Эмма (фильм, 2003) смотреть онлайн

Единственная возможность избежать смерти — написать роман. К такому выводу приходит молодой писатель Алекс и нанимает практичную стенографистку Эмму. Настоящая жизнь начинает сливаться с вымышленной, а вымышленная с настоящей…





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