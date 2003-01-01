Алекс и Эмма
Wink
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Алекс и Эмма
8.12003, Alex & Emma
Мелодрамы, Комедии92 мин12+
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Алекс и Эмма (фильм, 2003) смотреть онлайн

О фильме

Единственная возможность избежать смерти — написать роман. К такому выводу приходит молодой писатель Алекс и нанимает практичную стенографистку Эмму. Настоящая жизнь начинает сливаться с вымышленной, а вымышленная с настоящей…

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Страна
США
Жанр
Комедии, Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алекс и Эмма»