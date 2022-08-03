Аладдин и король разбойников (фильм, 1995) смотреть онлайн
8.31995, Aladdin and the King of Thieves
Мультфильм, Приключения78 мин0+
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О фильме
Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику — вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин! Но сначала нашему герою придется остановить легендарную шайку сорока разбойников. Они хотят похитить всевидящего Оракула, с помощью которого собираются отыскать и прибрать к рукам все сокровища мира. Аладдину и его неразлучным друзьям — Жасмин, Абу, Коврику и весельчаку Джинну придется пережить немало приключений в погоне за Королем Разбойников и его удалой безжалостной шайкой.
СтранаСША, Япония, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТСРежиссёр
Тэд
Стоунс
- ВБАктёр
Вэл
Бэттин
- Актёр
Джим
Каммингс
- ГГАктёр
Гилберт
Готтфрид
- ЛЛАктриса
Линда
Ларкин
- ДОАктёр
Джерри
Орбак
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- СВАктёр
Скотт
Венгер
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- Актёр
Робин
Уильямс
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ММСценарист
Марк
МакКоркл
- РШСценарист
Роберт
Шули
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- ТСПродюсер
Тэд
Стоунс
- ДРПродюсер
Джаннин
Руссель
- Актёр дубляжа
Вадим
Яковлев
- АШАктёр дубляжа
Андрей
Шамин
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мошков
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- РСМонтажёр
Роберт
С. Бирчард
- ЭОМонтажёр
Элен
Орсон
- КДКомпозитор
Карл
Джонсон
- МУКомпозитор
Марк
Уоттерс