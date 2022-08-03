Аладдин и король разбойников
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Аладдин и король разбойников

Аладдин и король разбойников (фильм, 1995) смотреть онлайн

8.31995, Aladdin and the King of Thieves
Мультфильм, Приключения78 мин0+

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О фильме

Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику — вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин! Но сначала нашему герою придется остановить легендарную шайку сорока разбойников. Они хотят похитить всевидящего Оракула, с помощью которого собираются отыскать и прибрать к рукам все сокровища мира. Аладдину и его неразлучным друзьям — Жасмин, Абу, Коврику и весельчаку Джинну придется пережить немало приключений в погоне за Королем Разбойников и его удалой безжалостной шайкой.

Страна
США, Япония, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аладдин и король разбойников»