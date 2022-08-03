Аладдин и король разбойников (фильм, 1995) смотреть онлайн

Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику — вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин! Но сначала нашему герою придется остановить легендарную шайку сорока разбойников. Они хотят похитить всевидящего Оракула, с помощью которого собираются отыскать и прибрать к рукам все сокровища мира. Аладдину и его неразлучным друзьям — Жасмин, Абу, Коврику и весельчаку Джинну придется пережить немало приключений в погоне за Королем Разбойников и его удалой безжалостной шайкой.

