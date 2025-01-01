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Актёр (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, The Actor
Триллер, Драма18+

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О фильме

1950-е годы, штат Огайо. Нью-йоркский актёр Пол Коул оказывается избит, теряет память и застревает в загадочном городке. Теперь он пытается вернуться домой и вернуть то, что утратил.

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Страна
США, Венгрия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

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