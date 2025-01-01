Актёр (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, The Actor
Триллер, Драма18+
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О фильме
1950-е годы, штат Огайо. Нью-йоркский актёр Пол Коул оказывается избит, теряет память и застревает в загадочном городке. Теперь он пытается вернуться домой и вернуть то, что утратил.
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Рейтинг
- ДДРежиссёр
Дьюк
Джонсон
- Актёр
Юссеф
Керкур
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Андре
Холланд
- Актриса
Джемма
Чан
- ДКАктёр
Джо
Коул
- Актёр
Эдвард
Хогг
- Актёр
Фабьен
Франкель
- ОФАктриса
Олуэн
Фуэре
- ДДСценарист
Дьюк
Джонсон
- ДЭСценарист
Дональд
Э. Уэстлейк
- ККПродюсер
Кен
Као
- ЧЛХудожник
Чаба
Лоди
- ЯЭХудожница
Янка
Эрдей
- ГЭМонтажёр
Гаррет
Элкинс
- РРКомпозитор
Ричард
Рид Парри