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Аксель (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.02018, A-X-L
Фантастика, Семейные94 мин12+

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Сюжет

Как сложится судьба пса-робота, сбежавшего от создателей? Фантастическая драма о дружбе человека и машины, спродюсированная сценаристом «Темного рыцаря».

Аксель — новейшая военная разработка в виде собаки-робота с необычайно высоким искусственным интеллектом, которая выходит из-под контроля и сбегает от создателей. Тем временем юного мотогонщика Майлза соперники бросают одного в пустыне со сломанным байком — здесь парень неожиданно встречает пса-робота, который вскоре становится его другом. Аксель должен был стать машиной для убийства, и военные ведут за ним охоту, одновременно с этим наблюдая за адаптацией робота в окружающем мире.

Сможет ли Майлз защитить нового друга от хозяев? И справедливо ли присваивать себе чужое изобретение? Чтобы узнать ответы на вопросы, включайте семейную ленту «Аксель» — фильм 2018 в хорошем качестве и без рекламы доступен на нашем видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Семейные, Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аксель»

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