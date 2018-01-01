Аксель (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Как сложится судьба пса-робота, сбежавшего от создателей? Фантастическая драма о дружбе человека и машины, спродюсированная сценаристом «Темного рыцаря».



Аксель — новейшая военная разработка в виде собаки-робота с необычайно высоким искусственным интеллектом, которая в�ыходит из-под контроля и сбегает от создателей. Тем временем юного мотогонщика Майлза соперники бросают одного в пустыне со сломанным байком — здесь парень неожиданно встречает пса-робота, который вскоре становится его другом. Аксель должен был стать машиной для убийства, и военные ведут за ним охоту, одновременно с этим наблюдая за адаптацией робота в окружающем мире.



Сможет ли Майлз защитить нового друга от хозяев? И справедливо ли присваивать себе чужое изобретение? Чтобы узнать ответы на вопросы, включайте семейную ленту «Аксель» — фильм 2018 в хорошем качестве и без рекламы доступен на нашем видеосервисе Wink!



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