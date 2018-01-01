Аксель (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Как сложится судьба пса-робота, сбежавшего от создателей? Фантастическая драма о дружбе человека и машины, спродюсированная сценаристом «Темного рыцаря».
Аксель — новейшая военная разработка в виде собаки-робота с необычайно высоким искусственным интеллектом, которая в�ыходит из-под контроля и сбегает от создателей. Тем временем юного мотогонщика Майлза соперники бросают одного в пустыне со сломанным байком — здесь парень неожиданно встречает пса-робота, который вскоре становится его другом. Аксель должен был стать машиной для убийства, и военные ведут за ним охоту, одновременно с этим наблюдая за адаптацией робота в окружающем мире.
Сможет ли Майлз защитить нового друга от хозяев? И справедливо ли присваивать себе чужое изобретение? Чтобы узнать ответы на вопросы, включайте семейную ленту «Аксель» — фильм 2018 в хорошем качестве и без рекламы доступен на нашем видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыСемейные, Фантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- АНАктёр
Алекс
Нюстадтер
- Актриса
Бекки
Джи
- АМАктёр
Алекс
МакНиколл
- ДРАктёр
Доминик
Рэйнс
- Актёр
Томас
Джейн
- ЛТАктёр
Лу
Тэйлор Пуччи
- ПдАктриса
Патрисия
де Леон
- НГАктёр
Нико
Гуардадо
- МТАктриса
Мари-Франсуа
Теодор
- ТМАктёр
Тед
МакГинли
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Гойер
- КТПродюсер
Кевин
Турен
- ЭГПродюсер
Элизабет
Гезас
- БОХудожник
Брендан
О’Коннор
- ЛМХудожница
Линдсей
МакКей
- РФХудожник
Рон
Франко
- ТООператор
Тим
Орр
- ЙХКомпозитор
Йен
Хултквист