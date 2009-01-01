Агора (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Исторический эпик о Гипатии, известной ученой времен античности, с Рэйчел Вайс и Оскаром Айзеком — от режиссера «Других» и «Моря внутри» Алехандро Аменабара. Гипатия — успешная ученая, просвещенная в астрономии, математике и философии. Она пытается больше узнать о месте Земли во Вселенной, и ее научные интересы идут вразрез с религиозными учениями, стремительно набирающими популярность в Александрии. Гипатия становится активной участницей дискуссии о движении нашей планеты вокруг Солнца, при этом у нее совсем не хватает времени на личную жизнь, несмотря на то, что обожателей у нее немало. Среди них — ее раб Давус, тайно вставший на путь христианства. О судьбе Гипатии расскажет фильм 2009 года «Агора» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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