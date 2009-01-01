Агора (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
Исторический эпик о Гипатии, известной ученой времен античности, с Рэйчел Вайс и Оскаром Айзеком — от режиссера «Других» и «Моря внутри» Алехандро Аменабара. Гипатия — успешная ученая, просвещенная в астрономии, математике и философии. Она пытается больше узнать о месте Земли во Вселенной, и ее научные интересы идут вразрез с религиозными учениями, стремительно набирающими популярность в Александрии. Гипатия становится активной участницей дискуссии о движении нашей планеты вокруг Солнца, при этом у нее совсем не хватает времени на личную жизнь, несмотря на то, что обожателей у нее немало. Среди них — ее раб Давус, тайно вставший на путь христианства. О судьбе Гипатии расскажет фильм 2009 года «Агора» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ААРежиссёр
Алехандро
Аменабар
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Оскар
Айзек
- АБАктёр
Ашраф
Бархом
- МЛАктёр
Микаэль
Лонсдаль
- РЭАктёр
Руперт
Эванс
- ХЭАктёр
Хомаюн
Эршади
- ССАктёр
Сами
Самир
- РДАктёр
Ричард
Дерден
- ОМАктёр
Омар
Мустафа
- ААСценарист
Алехандро
Аменабар
- МХСценарист
Матео
Хиль
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- СдПродюсер
Симон
де Сантьяго
- ХЛПродюсер
Хосе
Луис Эсколар
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- ГПХудожница
Габриэлла
Пескуччи
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- ШХОператор
Шави
Хименес
- ДМКомпозитор
Дарио
Мар�ианелли