Агора
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Агора

Агора (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.62009, Agora
Драмы121 мин16+

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Сюжет

Исторический эпик о Гипатии, известной ученой времен античности, с Рэйчел Вайс и Оскаром Айзеком — от режиссера «Других» и «Моря внутри» Алехандро Аменабара. Гипатия — успешная ученая, просвещенная в астрономии, математике и философии. Она пытается больше узнать о месте Земли во Вселенной, и ее научные интересы идут вразрез с религиозными учениями, стремительно набирающими популярность в Александрии. Гипатия становится активной участницей дискуссии о движении нашей планеты вокруг Солнца, при этом у нее совсем не хватает времени на личную жизнь, несмотря на то, что обожателей у нее немало. Среди них — ее раб Давус, тайно вставший на путь христианства. О судьбе Гипатии расскажет фильм 2009 года «Агора» — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агора»

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