Агент 117: Из Африки с любовью
Актёры и съёмочная группа фильма «Агент 117: Из Африки с любовью»

Режиссёры

Николя Бедос

Nicolas Bedos
Режиссёр

Актёры

Жан Дюжарден

Jean Dujardin
АктёрOSS 117
Пьер Нинэ

Pierre Niney
АктёрOSS 1001
Фату Н’Диайе

Fatou N'Diaye
АктрисаZéphyrine Sangawe Bamba
Наташа Линдинжер

Natacha Lindinger
АктрисаMicheline Pierson
Владимир Иорданов

Wladimir Yordanoff
АктёрArmand Lesignac
Жиль Коэн

Gilles Cohen
АктёрRoland Lépervier
Балла Хабиб Дембеле

Habib Dembélé
АктёрKoudjo Sangawe Bamba
Иван Франек

Ivan Franek
АктёрKazimir
Пол Уайт

Pol White
АктёрLéon
Эмиль Абоссоло Мбо

Emile Abossolo M'bo
АктёрPamplemousse

Сценаристы

Жан-Франсуа Алин

Jean-François Halin
Сценарист
Николя Бедос

Nicolas Bedos
Сценарист
Жан Брюс

Jean Bruce
Сценарист

Продюсеры

Эрик Альтмайер

Eric Altmeyer
Продюсер
Николас Альтмайер

Nicolas Altmeyer
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Павел Ли

Актёр дубляжа
Вероника Лукьяненко

Актриса дубляжа
Борис Георгиевский

Актёр дубляжа
Евгений Пашин

Актёр дубляжа

Художники

Шарлотта Давид

Charlotte David
Художница

Композиторы

Николя Бедос

Nicolas Bedos
Композитор