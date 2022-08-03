Аферистка (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мошенница Марла Грейсон оформляет опеку над пожилыми людьми, сплавляет их в дома престарелых, а потом распродаeт их имущество. Ей удалось обмануть десятки жертв, но однажды она совершает роковую ошибку. Грейсон берeт в оборот пожилую богачку Дженнифер Питерсон, не зная, что за бабулей стоят очень серьезные люди, которые не по зубам даже такой хищнице, как Марла. Но аферистка не намерена сдаваться – она привыкла всегда побеждать.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Дж.
Блэйксон
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- ЭГАктриса
Эйса
Гонсалес
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актёр
Крис
Мессина
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок мл.
- МБАктёр
Мэйкон
Блэр
- Актриса
Алисия
Уитт
- ДЯАктёр
Дэмиэн
Янг
- НЛАктёр
Николас
Логан
- Сценарист
Дж.
Блэйксон
- ААПродюсер
Андреа
Аджемиан
- Продюсер
Дж.
Блэйксон
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- МККомпозитор
Марк
Канэм