Аферистка
Wink
Фильмы
Аферистка
2020, I Care a Lot
Триллер, Драма113 мин18+

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Аферистка (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мошенница Марла Грейсон оформляет опеку над пожилыми людьми, сплавляет их в дома престарелых, а потом распродаeт их имущество. Ей удалось обмануть десятки жертв, но однажды она совершает роковую ошибку. Грейсон берeт в оборот пожилую богачку Дженнифер Питерсон, не зная, что за бабулей стоят очень серьезные люди, которые не по зубам даже такой хищнице, как Марла. Но аферистка не намерена сдаваться – она привыкла всегда побеждать.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аферистка»