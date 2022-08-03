Мошенница Марла Грейсон оформляет опеку над пожилыми людьми, сплавляет их в дома престарелых, а потом распродаeт их имущество. Ей удалось обмануть десятки жертв, но однажды она совершает роковую ошибку. Грейсон берeт в оборот пожилую богачку Дженнифер Питерсон, не зная, что за бабулей стоят очень серьезные люди, которые не по зубам даже такой хищнице, как Марла. Но аферистка не намерена сдаваться – она привыкла всегда побеждать.

