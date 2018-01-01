Аферист (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Барри Минкоу — 16-летний школьник из Лос-Анджелеса, открывающий компанию по чистке ковров. Барри купается в славе, пока банк не узнает, что он несовершеннолет-ний, и не решает заморозить его счета. Но на пути к успеху Минко�у готов на всe — в том числе на мошенничество и преступления. Непридуманная история одного из самых молодых миллионеров в мире.



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