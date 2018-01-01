Аферист (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Барри Минкоу — 16-летний школьник из Лос-Анджелеса, открывающий компанию по чистке ковров. Барри купается в славе, пока банк не узнает, что он несовершеннолет-ний, и не решает заморозить его счета. Но на пути к успеху Минко�у готов на всe — в том числе на мошенничество и преступления. Непридуманная история одного из самых молодых миллионеров в мире.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Приключения, Драмы, Фэнтези, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- БКРежиссёр
Брюс
Колк
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- ДБАктёр
Джастин
Бальдони
- Актриса
Талия
Шайр
- Актёр
Марк
Хэмилл
- ДРАктёр
Джанни
Руссо
- ЭРАктриса
Элизабет
Рём
- МНАктёр
Майкл
Нури
- БМАктёр
Барри
Минкоу
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Джеймс
Каан
- БКСценарист
Брюс
Колк
- ДМСценарист
Джонатан
Мейерс
- ТАПродюсер
Тони
Адлер
- САПродюсер
Стефан
Аткинс
- КРМонтажёр
Кристофер
Робин Белл
- ДПОператор
Дино
Паркс
- ПГКомпозитор
Питер
Голуб