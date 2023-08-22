Афера (фильм, 2003) смотреть онлайн
О фильме
Джейк Вига – хитроумный и обаятельный мошенник. Последняя афера Джейка привела к тому, что его дорожки пересеклись с мафией – при помощи своей команды он лишил нескольких тысяч долларов Лайонела Долби, – счетовода эксцентричного мафиозного босса Уинстона Кинга по прозвищу «Король».
Мафия шутить не любит, а любит выбивать долги из тех, кто пытается ее надуть. Чтобы сохранить жизнь и расквитаться с долгами, Джейку приходится устроить новую, еще более изощренную аферу – сложнейшую схему, в которой требуется «творческий подход к бухгалтерии».
Неожиданные помехи появляются одна за другой: палки в колеса Джейку вставляют его старый враг, агент ФБР Гюнтер Бутан, Трэвис, правая рука «Короля» и хитроумная карманщица Лили на которую Джейк успел положить глаз...
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фоули
- ЭБАктёр
Эдвард
Бёрнс
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Моррис
Честнат
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- ЛЛАктёр
Луис
Ломбарди
- Актёр
Пол
Джаматти
- БВАктёр
Брайан
Ван Холт
- Актёр
Донал
Лог
- Актёр
Луис
Гусман
- ЭОАктриса
Эйприл
О’Брайен
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- МБПродюсер
Майкл
Барнс
- Продюсер
Марк
Бутан
- МОПродюсер
Майкл
Оуховен
- Продюсер
Майкл
Пасернек
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДЮАктриса дубляжа
Дарья
Юргенс
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- СЛМонтажёр
Стюарт
Леви
- ХРОператор
Хуан
Руис Анчия
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек