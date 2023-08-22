Афера
Wink
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Афера
8.42003, Confidence
Триллер, Криминал92 мин18+

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Афера (фильм, 2003) смотреть онлайн

О фильме

Джейк Вига – хитроумный и обаятельный мошенник. Последняя афера Джейка привела к тому, что его дорожки пересеклись с мафией – при помощи своей команды он лишил нескольких тысяч долларов Лайонела Долби, – счетовода эксцентричного мафиозного босса Уинстона Кинга по прозвищу «Король».

Мафия шутить не любит, а любит выбивать долги из тех, кто пытается ее надуть. Чтобы сохранить жизнь и расквитаться с долгами, Джейку приходится устроить новую, еще более изощренную аферу – сложнейшую схему, в которой требуется «творческий подход к бухгалтерии».

Неожиданные помехи появляются одна за другой: палки в колеса Джейку вставляют его старый враг, агент ФБР Гюнтер Бутан, Трэвис, правая рука «Короля» и хитроумная карманщица Лили на которую Джейк успел положить глаз...

Страна
Германия, США, Канада
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера»