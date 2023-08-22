Афера (фильм, 2003) смотреть онлайн

Джейк Вига – хитроумный и обаятельный мошенник. Последняя афера Джейка привела к тому, что его дорожки пересеклись с мафией – при помощи своей команды он лишил нескольких тысяч долларов Лайонела Долби, – счетовода эксцентричного мафиозного босса Уинстона Кинга по прозвищу «Король».



Мафия шутить не любит, а любит выбивать долги из тех, кто пытается ее надуть. Чтобы сохранить жизнь и расквитаться с долгами, Джейку приходится устроить новую, еще более изощренную аферу – сложнейшую схему, в которой требуется «творческий подход к бухгалтерии».



Неожиданные помехи появляются одна за другой: палки в колеса Джейку вставляют его старый враг, агент ФБР Гюнтер Бутан, Трэвис, правая рука «Короля» и хитроумная карманщица Лили на которую Джейк успел положить глаз...

