Афера Томаса Крауна
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Афера Томаса Крауна

Афера Томаса Крауна (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, The Thomas Crown Affair
Триллер, Криминал108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Миллиардер Томас Краун, пресыщенный финансист, похищает из крупного музея картину Моне стоимостью в 100 млн. долларов. Кэтрин Бэннинг — следователь страховой компании, должна поймать его…

Страна
США
Жанр
Криминал, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера Томаса Крауна»