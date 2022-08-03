Афера Стивена Гласса
Афера Стивена Гласса (фильм, 2003) смотреть онлайн

2003, Shattered Glass
Драма, Исторический90 мин12+

О фильме

Подлинная история молодого журналиста Стивена Гласса, который в середине 90-х зарекомендовал себя как одно из самых бойких перьев в стране и сделал головокружительную карьеру, оказавшись в числе репортеров таких солидных изданий, как Rolling Stone и The New Republic.

Страна
США, Канада
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Афера Стивена Гласса»