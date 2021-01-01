Афера Оливера Твиста (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Майкл Кейн, Лена Хиди и сын Джуда Лоу Рафф в классической истории, пересказанной на новый лад. У уличного художника Оливера Твиста отлично развиты легкие. Все потому, что ему постоянно приходится бегать от полиции. После очередной погони представителя лондонского стрит-арта находят Додж и Бэйтси. Участники банды бывшего арт-дилера Фэйджина предлагают Оливеру помочь им ограбить художественную галерею, чтобы вынести оттуда ту самую картину, которая поставила крест на карьере Фэйджина в мире искусства. Твист соглашается пойти на дело, еще не зная, что эта авантюра окажется гораздо опаснее, чем ему представлялось изначально.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыБоевики, Драмы
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- МОРежиссёр
Мартин
Оуэн
- РЛАктёр
Рафф
Лоу
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Лина
Хиди
- РОАктриса
Рита
Ора
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- ФДАктёр
Франц
Драмех
- ССАктриса
Софи
Симнетт
- ДУАктёр
Дэвид
Уоллиамс
- ДМАктёр
Джейсон
Мацца
- СКСценарист
Салли
Колл�етт
- Сценарист
Мэттью
Паркхилл
- МЛСценарист
Майкл
Линдли
- КБПродюсер
Кирсти
Белл
- КБПродюсер
Крэйг
Блэр
- ВСАктёр дубляжа
Вячеслав
Скорик
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафин
- ХХОператор
Ховард
Хелле
- НЭКомпозитор
Нил
Этейл