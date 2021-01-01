Афера Оливера Твиста (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Майкл Кейн, Лена Хиди и сын Джуда Лоу Рафф в классической истории, пересказанной на новый лад. У уличного художника Оливера Твиста отлично развиты легкие. Все потому, что ему постоянно приходится бегать от полиции. После очередной погони представителя лондонского стрит-арта находят Додж и Бэйтси. Участники банды бывшего арт-дилера Фэйджина предлагают Оливеру помочь им ограбить художественную галерею, чтобы вынести оттуда ту самую картину, которая поставила крест на карьере Фэйджина в мире искусства. Твист соглашается пойти на дело, еще не зная, что эта авантюра окажется гораздо опаснее, чем ему представлялось изначально.



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