Адский бункер
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Адский бункер

Адский бункер (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Outpost
Ужасы, Фантастика86 мин18+

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Сюжет

Интернациональный отряд наемников сопровождает ученого в поисках таинственного бункера, скрытого в глухом лесу в одной из стран Восточной Европы. Добравшись до нужного квадрата, бывалые бойцы без особого труда выходят на искомый объект.

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Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адский бункер»

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