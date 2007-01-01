Адский бункер (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Интернациональный отряд наемников сопровождает ученого в поисках таинственного бункера, скрытого в глухом лесу в одной из стран Восточной Европы. Добравшись до нужного квадрата, бывалые бойцы без особого труда выходят на искомый объект.



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