Адский бункер (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Outpost
Ужасы, Фантастика86 мин18+
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Сюжет
Интернациональный отряд наемников сопровождает ученого в поисках таинственного бункера, скрытого в глухом лесу в одной из стран Восточной Европы. Добравшись до нужного квадрата, бывалые бойцы без особого труда выходят на искомый объект.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Баркер
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ДУАктёр
Джулиан
Уэдэм
- Актёр
Ричард
Брэйк
- ПБАктёр
Пол
Блэр
- БФАктёр
Бретт
Фэнси
- ЭФАктёр
Энок
Фрост
- ДРАктёр
Джулиан
Риветт
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- ДМАктёр
Джонни
Мерес
- КРАктриса
Ксуки
Робэли
- СБСценарист
Стив
Баркер
- АППродюсер
Арабелла
Пейдж Крофт
- ЛАПродюсер
Лаури
Апелиан
- ОЩАктёр дубляжа
Олег
Щербинин
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ГСОператор
Гэвин
Стразерс
- ДСКомпозитор
Джеймс
Сеймур Бретт