Адреналин: Высокое напряжение (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Crank: High Voltage
Криминал, Фэнтези91 мин18+
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О фильме
Он умер, но обещал вернуться! Не чудом, а благодаря современным медицинским технологиям Чев Челиос получает новое сердце и новый шанс отомстить своим врагам. Теперь для постоянной подзарядки ему требуется электрический разряд мощностью не меньше, чем у автомобильного аккумулятора.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Марк
Невелдайн
- БТРежиссёр
Брайан
Тейлор
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- ДЙАктёр
Дуайт
Йоакам
- Актриса
Бай
Лин
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ЭРАктёр
Эфрен
Рамирес
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- ДДАктёр
Джозеф
Джулиан Сория
- Актёр
Дэвид
Кэрредин
- Сценарист
Марк
Невелдайн
- БТСценарист
Брайан
Тейлор
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- СУПродюсер
Скип
Уильямсон
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ФВМонтажёр
Фернандо
Вильена
- БТОператор
Брэндон
Трост
- МПКомпозитор
Майк
Паттон