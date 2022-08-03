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Адреналин: Высокое напряжение

Адреналин: Высокое напряжение (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Crank: High Voltage
Криминал, Фэнтези91 мин18+

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О фильме

Он умер, но обещал вернуться! Не чудом, а благодаря современным медицинским технологиям Чев Челиос получает новое сердце и новый шанс отомстить своим врагам. Теперь для постоянной подзарядки ему требуется электрический разряд мощностью не меньше, чем у автомобильного аккумулятора.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адреналин: Высокое напряжение»