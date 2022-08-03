Адреналин: Высокое напряжение (фильм, 2009) смотреть онлайн

Он умер, но обещал вернуться! Не чудом, а благодаря современным медицинским технологиям Чев Челиос получает новое сердце и новый шанс отомстить своим врагам. Теперь для постоянной подзарядки ему требуется электрический разряд мощностью не меньше, чем у автомобильного аккумулятора.

