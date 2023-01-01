WinkФильмыАбсолютная властьАктёры и съёмочная группа фильма «Абсолютная власть»
А�ктёры и съёмочная группа фильма «Абсолютная власть»
Режиссёры
Актёры
АктёрLuther Whitney
Клинт ИствудClint Eastwood
АктёрPresident Richmond
Джин ХэкменGene Hackman
АктёрSeth Frank
Эд ХаррисEd Harris
АктрисаKate Whitney
Лора ЛинниLaura Linney
АктёрBill Burton
Скотт ГленнScott Glenn
АктёрTim Collin
Деннис ХейсбертDennis Haysbert
АктрисаGloria Russell
Джуди ДэвисJudy Davis
Актёр
Э. Г. МаршаллE.G. Marshall
АктрисаChristy Sullivan
Мелора ХардинMelora Hardin
АктёрSandy Lord (в титрах: Ken Welsh)