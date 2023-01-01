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Фильмы
Абсолютная власть
Актёры и съёмочная группа фильма «Абсолютная власть»

Актёры и съёмочная группа фильма «Абсолютная власть»

Режиссёры

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Режиссёр

Актёры

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
АктёрLuther Whitney
Джин Хэкмен

Джин Хэкмен

Gene Hackman
АктёрPresident Richmond
Эд Харрис

Эд Харрис

Ed Harris
АктёрSeth Frank
Лора Линни

Лора Линни

Laura Linney
АктрисаKate Whitney
Скотт Гленн

Скотт Гленн

Scott Glenn
АктёрBill Burton
Деннис Хейсберт

Деннис Хейсберт

Dennis Haysbert
АктёрTim Collin
Джуди Дэвис

Джуди Дэвис

Judy Davis
АктрисаGloria Russell
Э. Г. Маршалл

Э. Г. Маршалл

E.G. Marshall
Актёр
Мелора Хардин

Мелора Хардин

Melora Hardin
АктрисаChristy Sullivan
Кеннет Уэлш

Кеннет Уэлш

Kenneth Welsh
АктёрSandy Lord (в титрах: Ken Welsh)

Сценаристы

Уильям Голдман

Уильям Голдман

William Goldman
Сценарист
Дэвид Бальдаччи

Дэвид Бальдаччи

David Baldacci
Сценарист

Продюсеры

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд

Clint Eastwood
Продюсер
Майкл Морер

Майкл Морер

Michael Maurer
Продюсер

Монтажёры

Джоэл Кокс

Джоэл Кокс

Joel Cox
Монтажёр

Операторы

Джек Н. Грин

Джек Н. Грин

Jack N. Green
Оператор

Композиторы

Ленни Нихаус

Ленни Нихаус

Lennie Niehaus
Композитор