Абсолютная власть (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Absolute Power
Боевики116 мин18+
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Сюжет
Лютер Уитни — гениальный вор драгоценностей. Он свое отсидел еще тридцать лет назад. С тех пор не имел никаких дел с полицией. А тут — «черт попутал». Основательно подготовившись, он забрался в роскошный особняк знаменитого филантропа Салливана и стянул женских украшений на многие-многие тысячи…
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актёр
Эд
Харрис
- Актриса
Лора
Линни
- Актёр
Скотт
Гленн
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- Актриса
Джуди
Дэвис
- ЭГАктёр
Э.
Г. Маршалл
- МХАктриса
Мелора
Хардин
- КУАктёр
Кеннет
Уэлш
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- ДБСценарист
Дэвид
Бальдаччи
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ММПродюсер
Майкл
Морер
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ЛНКомпозитор
Ленни
Нихаус