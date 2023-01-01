Абсолютная власть
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Абсолютная власть

Абсолютная власть (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Absolute Power
Боевики116 мин18+

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Сюжет

Лютер Уитни — гениальный вор драгоценностей. Он свое отсидел еще тридцать лет назад. С тех пор не имел никаких дел с полицией. А тут — «черт попутал». Основательно подготовившись, он забрался в роскошный особняк знаменитого филантропа Салливана и стянул женских украшений на многие-многие тысячи…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb