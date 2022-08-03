9/11 HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, 9/11
Боевик, Драма84 мин18+
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О фильме
История о пяти людях с непохожими взглядами и характерами, с разным достатком и статусом, которые оказываются взаперти в одном лифте во время теракта 11 сентября 2001 года. В общей борьбе за выживание каждый из них покажет свое истинное лицо.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
- МГРежиссёр
Мартин
Гиги
- Актёр
Чарли
Шин
- Актриса
Вупи
Голдберг
- Актриса
Джина
Гершон
- Актёр
Луис
Гусман
- ВХАктёр
Вуд
Харрис
- ОФАктриса
Ольга
Фонда
- ФЧАктриса
Фон
Чэмберс Уоткинс
- УКАктриса
Уитни
Коэн
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ДВАктриса
Дайлиа
Веингорт
- МГСценарист
Мартин
Гиги
- СДСценарист
Стивен
Джеймс Голэмбёвски
- МСПродюсер
Мартин
Спрок
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ЭХХудожница
Эрика
Ховард
- МЗОператор
Массимо
Зери