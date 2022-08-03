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9/11 HD

9/11 HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, 9/11
Боевик, Драма84 мин18+

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О фильме

История о пяти людях с непохожими взглядами и характерами, с разным достатком и статусом, которые оказываются взаперти в одном лифте во время теракта 11 сентября 2001 года. В общей борьбе за выживание каждый из них покажет свое истинное лицо.

Страна
Канада
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.5 IMDb