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7-ой гном

7-ой гном (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Der 7bte Zwerg
Мультфильм, Приключения83 мин6+

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О фильме

Бобо, самый маленький гном, случайно запускает проклятье злой колдуньи, и принцесса вместе со всеми гостями замерзает на празднике. Гномы спасаются в самую последнюю секунду. Теперь им предстоит найти Колдунью, чтобы разморозить всех остальных.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «7-ой гном»