51 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

«51» - это предполагаемая история о тех последствиях, которые могут иметь место, если политическое давление заставит военных приоткрыть тщательно охраняемые тайны. «База 51» - это загадочное, давно будоражащее умы место, где якобы командование ВВС США и спецслужбы тщательно укрывают от общественности одну из «загадок тысячелетия». Группа журналистов наконец-то получает доступ на тщательно охраняемый объект. Но нечто, томящееся в плену, использует это, как шанс, чтобы вырваться на свободу. Мы знаем, что это – ужасно, но мы не знаем, зачем оно здесь…



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