51
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51

51 (фильм, 2011) смотреть онлайн

5.92011, 51
Ужасы, Фантастика85 мин18+

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Сюжет

«51» - это предполагаемая история о тех последствиях, которые могут иметь место, если политическое давление заставит военных приоткрыть тщательно охраняемые тайны. «База 51» - это загадочное, давно будоражащее умы место, где якобы командование ВВС США и спецслужбы тщательно укрывают от общественности одну из «загадок тысячелетия». Группа журналистов наконец-то получает доступ на тщательно охраняемый объект. Но нечто, томящееся в плену, использует это, как шанс, чтобы вырваться на свободу. Мы знаем, что это – ужасно, но мы не знаем, зачем оно здесь…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «51»

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