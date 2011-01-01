51 (фильм, 2011) смотреть онлайн
5.92011, 51
Ужасы, Фантастика85 мин18+
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Сюжет
«51» - это предполагаемая история о тех последствиях, которые могут иметь место, если политическое давление заставит военных приоткрыть тщательно охраняемые тайны. «База 51» - это загадочное, давно будоражащее умы место, где якобы командование ВВС США и спецслужбы тщательно укрывают от общественности одну из «загадок тысячелетия». Группа журналистов наконец-то получает доступ на тщательно охраняемый объект. Но нечто, томящееся в плену, использует это, как шанс, чтобы вырваться на свободу. Мы знаем, что это – ужасно, но мы не знаем, зачем оно здесь…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джейсон
Коннери
- ВБАктриса
Ванесса
Бренч
- ББАктёр
Брюс
Бокслейтнер
- РМАктриса
Рэйчел
Майнер
- ДЛАктёр
Джейсон
Лондон
- ДШАктёр
Джон
Ши
- ЭСАктёр
Эндрю
Сенсениг
- Актёр
Билли
Слотер
- ЛКАктриса
Лена
Кларк
- ДЛАктёр
Дэймон
Липари
- КЯСценарист
Кенни
Яккель
- ЁГСценарист
Ёшуа
Гроте
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Кортни
Соломон
- ЙБПродюсер
Йорам
Барзилай
- Продюсер
Стефани
Калеб
- СТХудожник
С.
Тодд Уайтакер
- ЭБМонтажёр
Эндрю
Бентлер