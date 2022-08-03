47 ронинов (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.32013, 47 Ronin
Фэнтези, Драма113 мин18+
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О фильме
Таинственный странник, преданный всеми, проданный в рабство, избранный судьбой вершить месть, станет одним из 47 воинов, бросивших вызов смерти. Явившись из другого мира, он восстанет против темных сил, чтобы защитить свою запретную любовь.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Хироюки
Санада
- КСАктриса
Ко
Сибасаки
- Актёр
Таданобу
Асано
- Актриса
Ринко
Кикути
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- МТАктёр
Мин
Танака
- ДААктёр
Дзин
Аканиси
- МХАктёр
Масаёси
Ханэда
- ХСАктёр
Хироси
Согабэ
- ХАСценарист
Хуссейн
Амини
- КМСценарист
Крис
Морган
- Продюсер
Памела
Эбди
- ЭМПродюсер
Эрик
МакЛеод
- КФПродюсер
Крис
Фентон
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ГФХудожник
Гари
Фриман
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ДМОператор
Джон
Мэтисон
- ИЭКомпозитор
Илан
Эшкери