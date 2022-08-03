47 ронинов
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47 ронинов

47 ронинов (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.32013, 47 Ronin
Фэнтези, Драма113 мин18+

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О фильме

Таинственный странник, преданный всеми, проданный в рабство, избранный судьбой вершить месть, станет одним из 47 воинов, бросивших вызов смерти. Явившись из другого мира, он восстанет против темных сил, чтобы защитить свою запретную любовь.

Страна
Великобритания, США, Япония, Венгрия
Жанр
Боевик, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «47 ронинов»