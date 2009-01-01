44 дюйма (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Потрясенный изменой своей жены, Колин впадает в отчаяние. Его друзья — старик Пинэт с задатками подлеца, всегда резкий и прямолинейный Мередит, подверженный приступам неуправляемой жестокости Мэл — поддерживают товарища. И не только морально. Они похищают итальянского любовника его жены, ч�тобы Колин мог отмстить за свою мужскую честь. С каждым днем, проведенным итальянцем в заложниках, накаляются чувства каждого из этих неуравновешенных и гордых мужчин...



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