44 дюйма
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44 дюйма

44 дюйма (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

6.32009, 44 Inch Chest
Драмы, Криминал18+

Сюжет

Потрясенный изменой своей жены, Колин впадает в отчаяние. Его друзья — старик Пинэт с задатками подлеца, всегда резкий и прямолинейный Мередит, подверженный приступам неуправляемой жестокости Мэл — поддерживают товарища. И не только морально. Они похищают итальянского любовника его жены, чтобы Колин мог отмстить за свою мужскую честь. С каждым днем, проведенным итальянцем в заложниках, накаляются чувства каждого из этих неуравновешенных и гордых мужчин...

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb