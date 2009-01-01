44 дюйма (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
6.32009, 44 Inch Chest
Драмы, Криминал18+
Сюжет
Потрясенный изменой своей жены, Колин впадает в отчаяние. Его друзья — старик Пинэт с задатками подлеца, всегда резкий и прямолинейный Мередит, подверженный приступам неуправляемой жестокости Мэл — поддерживают товарища. И не только морально. Они похищают итальянского любовника его жены, ч�тобы Колин мог отмстить за свою мужскую честь. С каждым днем, проведенным итальянцем в заложниках, накаляются чувства каждого из этих неуравновешенных и гордых мужчин...
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МВРежиссёр
Малькольм
Венвилль
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актёр
Стивен
Диллэйн
- ДУАктриса
Джоэнн
Уэлли
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- ЭДАктриса
Эдна
Доре
- ЭдАктёр
Энди
де ла Тур
- ЛМСценарист
Луис
Меллис
- РБПродюсер
Ричард
Браун
- Продюсер
Стив
Голин
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- АБКомпозитор
Анджело
Бадаламенти