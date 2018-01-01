Wink
4 таксиста и собака 2
Актёры и съёмочная группа фильма «4 таксиста и собака 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «4 таксиста и собака 2»

Режиссёры

Федор Попов

Режиссёр

Актёры

Виктор Бычков

АктёрСарычев
Анатолий Горячев

АктёрЛёха Заварухин
Любовь Зайцева

АктрисаТаня Жичкина
Андрей Федорцов

АктёрТолик
Джулиано ди Капуа

Juliano di Capua
АктёрРикардо Росси
Ирэна Кокрятская

Актрисабухгалтер
Светлана Иванова

АктрисаКатя
Сергей Рубеко

АктёрРябцев
Андрей Лебедев

Актёрветеринар

Сценаристы

Алла Криницына

Сценарист

Продюсеры

Федор Попов

Продюсер
Марина Гундорина

Продюсер
Мария Ушакова

Продюсер

Операторы

Елена Иванова

Оператор

Композиторы

Алексей Шелыгин

Композитор