4 таксиста и собака 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, 4 таксиста и собака 2
Комедия129 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Приключения авантюриста Фигаро продолжаются. Даже став «звездой», неугомонный такс не сидит сложа лапы. Влезая своим длинным носом в очередные нелепые ситуации или создавая их, он ни на минуту не дает соскучиться своим друзьям таксистам. Чтобы сохранить заповедник и притравочную станцию, так сказать, «альма матер» Фигаро, где он прошел свои самые главные собачьи испытания и получил уроки мужества, они все вместе вступают в схватку с «новым русским» злодеем Угрюмовым.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Федор
Попов
- Актёр
Виктор
Бычков
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- ЛЗАктриса
Любовь
Зайцева
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- ДдАктёр
Джулиано
ди Капуа
- ИКАктриса
Ирэна
Кокрятская
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- АКСценарист
Алла
Криницына
- Продюсер
Федор
Попов
- МГПродюсер
Марина
Гундорина
- МУПродюсер
Мария
Ушакова
- ЕИОператор
Елена
Иванова
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин