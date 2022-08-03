4 таксиста и собака 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн

Приключения авантюриста Фигаро продолжаются. Даже став «звездой», неугомонный такс не сидит сложа лапы. Влезая своим длинным носом в очередные нелепые ситуации или создавая их, он ни на минуту не дает соскучиться своим друзьям таксистам. Чтобы сохранить заповедник и притравочную станцию, так сказать, «альма матер» Фигаро, где он прошел свои самые главные собачьи испытания и получил уроки мужества, они все вместе вступают в схватку с «новым русским» злодеем Угрюмовым.

