2pac: легенда (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, All Eyez on Me
133 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Неизвестная, скрытая за газетными заголовками и вспышками фотоаппаратов история человека, ставшего рэп-легендой и погибшего в свои 25. Правда о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, становится одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.
СтранаСША
КачествоSD
Время133 мин / 02:13
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ББРежиссёр
Бенни
Бум
- ДШАктёр
Деметриус
Шипп мл.
- Актриса
Данай
Гурира
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- Актёр
Хилл
Харпер
- ЭИАктриса
Энни
Илонзе
- Актриса
Лорен
Кохэн
- КРАктёр
Кит
Робинсон
- ДВАктёр
Джамал
Вулард
- ДСАктёр
Доминик
Сантана
- КХАктёр
Кори
Хардрикт
- ДХСценарист
Джереми
Хафт
- ЭГСценарист
Эд
Гонзалез
- ЭБПродюсер
Элтон
Брэнд
- ДКПродюсер
Дэвид
Коэн
- ЛФПродюсер
Ларри
Фицджералд
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДРХудожник
Джон
Ричардсон
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.