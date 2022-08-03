2pac: легенда (фильм, 2017) смотреть онлайн

Неизвестная, скрытая за газетными заголовками и вспышками фотоаппаратов история человека, ставшего рэп-легендой и погибшего в свои 25. Правда о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, становится одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

