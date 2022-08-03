Wink
Фильмы
2pac: легенда

2pac: легенда (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, All Eyez on Me
133 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Неизвестная, скрытая за газетными заголовками и вспышками фотоаппаратов история человека, ставшего рэп-легендой и погибшего в свои 25. Правда о том, как чернокожий выходец из гетто, участник криминальных разборок, становится одним из самых влиятельных исполнителей в мировой рэп-культуре.

Страна
США
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «2pac: легенда»