Актёры и съёмочная группа фильма «28 лет спустя»
Актёры и съёмочная группа фильма «28 лет спустя»
Режиссёры
Актёры
Актёр
Элфи УильямсAlfie Williams
Актёр
Аарон Тейлор-ДжонсонAaron Taylor-Johnson
Актриса
Джоди КомерJodie Comer
Актёр
Рэйф ФайнсRalph Fiennes
Актёр
Эдвин РюдингEdvin Ryding
Актёр
Кристофер ФулфордChristopher Fulford
Актриса
Эмма ЛейрдEmma Laird
Актёр
Джек О’КоннеллJack O'Connell
Актриса
Стелла ГонетStella Gonet
Актёр
Джеффри НьюлэндGeoffrey Newland
Актёр
Сэнди БатчелорSandy Batchelor
Актриса
Ким АлланKim Allan
Актёр
Джо БлейкморJoe Blakemore
Актриса
Эрин КеллиманErin Kellyman
Актёр