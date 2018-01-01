Wink
Фильмы
28 лет спустя
Актёры и съёмочная группа фильма «28 лет спустя»

Актёры и съёмочная группа фильма «28 лет спустя»

Режиссёры

Дэнни Бойл

Дэнни Бойл

Danny Boyle
Режиссёр

Актёры

Элфи Уильямс

Элфи Уильямс

Alfie Williams
Актёр
Аарон Тейлор-Джонсон

Аарон Тейлор-Джонсон

Aaron Taylor-Johnson
Актёр
Джоди Комер

Джоди Комер

Jodie Comer
Актриса
Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
Актёр
Эдвин Рюдинг

Эдвин Рюдинг

Edvin Ryding
Актёр
Кристофер Фулфорд

Кристофер Фулфорд

Christopher Fulford
Актёр
Эмма Лейрд

Эмма Лейрд

Emma Laird
Актриса
Джек О’Коннелл

Джек О’Коннелл

Jack O'Connell
Актёр
Стелла Гонет

Стелла Гонет

Stella Gonet
Актриса
Джеффри Ньюлэнд

Джеффри Ньюлэнд

Geoffrey Newland
Актёр
Сэнди Батчелор

Сэнди Батчелор

Sandy Batchelor
Актёр
Ким Аллан

Ким Аллан

Kim Allan
Актриса
Джо Блейкмор

Джо Блейкмор

Joe Blakemore
Актёр
Эрин Келлиман

Эрин Келлиман

Erin Kellyman
Актриса
Кол Нихэм

Кол Нихэм

Col Needham
Актёр

Сценаристы

Алекс Гарленд

Алекс Гарленд

Alex Garland
Сценарист

Продюсеры

Дэнни Бойл

Дэнни Бойл

Danny Boyle
Продюсер
Алекс Гарленд

Алекс Гарленд

Alex Garland
Продюсер
Эндрю Макдональд

Эндрю Макдональд

Andrew Macdonald
Продюсер

Монтажёры

Джон Харрис

Джон Харрис

Jon Harris
Монтажёр

Операторы

Энтони Дод Мэнтл

Энтони Дод Мэнтл

Anthony Dod Mantle
Оператор