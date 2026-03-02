28 лет спустя (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, 28 Years Later
Ужасы, Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
28 летв Великобритании бушует вирус, превращающий заражённых вагрессивных плотоядных тварей. Вэтом ужасном мире 12-летний Спайк пытается найти врача дляумирающей мамы.
СтранаВеликобритания, Канада, США
ЖанрУжасы, Боевик
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- ЭУАктёр
Элфи
Уильямс
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- Актриса
Джоди
Комер
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ЭРАктёр
Эдвин
Рюдинг
- КФАктёр
Кристофер
Фулфорд
- ЭЛАктриса
Эмма
Лейрд
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- СГАктриса
Стелла
Гонет
- ДНАктёр
Джеффри
Ньюлэнд
- СБАктёр
Сэнди
Батчелор
- КААктриса
Ким
Аллан
- ДБАктёр
Джо
Блейкмор
- ЭКАктриса
Эрин
Келлиман
- КНАктёр
Кол
Нихэм
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- АГПродюсер
Алекс
Гарленд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл