27 свадеб (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, 27 Dresses
Мелодрама, Комедия106 мин18+
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О фильме
Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о собственном замужестве. Получив приглашение на свадьбу сестры, героиня выясняет, что та собралась замуж за человека, на которого «профессиональная свидетельница» как раз только успела "положить глаз". Назревает конфликт…
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Энн
Флетчер
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- Актёр
Джеймс
Марсден
- ЭБАктёр
Эдвард
Бёрнс
- Актриса
Малин
Акерман
- Актриса
Джуди
Грир
- БКАктёр
Брайан
Кервин
- ЧБАктриса
Чарли
Барсена
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- ДФАктриса
Джейн
Фитщ
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лим
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- БКПродюсер
Беки
Кросс Трухильо
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АВАктёр дубляжа
Артемий
Веселов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- ПДОператор
Питер
Джеймс
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман