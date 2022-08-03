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27 свадеб

27 свадеб (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, 27 Dresses
Мелодрама, Комедия106 мин18+

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О фильме

Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о собственном замужестве. Получив приглашение на свадьбу сестры, героиня выясняет, что та собралась замуж за человека, на которого «профессиональная свидетельница» как раз только успела "положить глаз". Назревает конфликт…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «27 свадеб»