Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о собственном замужестве. Получив приглашение на свадьбу сестры, героиня выясняет, что та собралась замуж за человека, на которого «профессиональная свидетельница» как раз только успела "положить глаз". Назревает конфликт…

