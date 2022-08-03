Побывав в качестве подружки невесты на 27 свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что пора бы остановиться и задуматься уже и о собственном замужестве, но напоследок отгулять свадьбу своей сестры. Однако, выясняется, что та собралась замуж за человека, на которого «профессиональная свидетельница» как раз только успела положить глаз. Назревает конфликт...

