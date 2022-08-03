14+ (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, 14+
Мелодрама102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Это история первой любви в 14 лет, разворачивающаяся в спальном районе большого города. История современных Ромео и Джульетты, живущих и в социальных сетях, и на улице с их жесткими правилами и законами, по которым влюбленные не хотят и не будут играть.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АЗРежиссёр
Андрей
Зайцев
- Актёр
Глеб
Калюжный
- УВАктриса
Ульяна
Васькович
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- ИФАктриса
Ирина
Фролова
- ШБАктёр
Шандор
Беркеши
- ВГАктёр
Владислав
Горячкин
- ДБАктёр
Дмитрий
Баринов
- ДПАктёр
Даниил
Пикула
- КПАктриса
Ксения
Пахомова
- АЗСценарист
Андрей
Зайцев
- АЗПродюсер
Андрей
Зайцев
- ОГПродюсер
Ольга
Гранина
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- АЗМонтажёр
Андрей
Зайцев
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- АВМонтажёр
Алина
Выходова
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина