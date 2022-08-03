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14+ (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, 14+
Мелодрама102 мин18+

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О фильме

Это история первой любви в 14 лет, разворачивающаяся в спальном районе большого города. История современных Ромео и Джульетты, живущих и в социальных сетях, и на улице с их жесткими правилами и законами, по которым влюбленные не хотят и не будут играть.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «14+»