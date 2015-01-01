14+ (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Влюбленные подростки борются за право быть вместе. Сильная мелодрама с непрофессиональными актерами, прошедшими кастинг в социальных сетях. Влюбленным Леше и Вике по 14 лет — они еще не совсем понимают, что делать с возникшими чувствами, но хотят быть вместе. Подростки учатся в разных школах и вскоре узнают, что дружат с враждующими между собой компаниями ребят — теперь отношения Леши и Вики расцениваются как предательство друзей и своего района. Влюбленные не хотят играть по чужим правилам и готовы рисковать, чтобы оставаться верными чувствам. Не пропустите современную историю о первой любви в спальном районе столичного города —смотреть фильм «14+» онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!



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