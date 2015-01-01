14+ (фильм, 2015) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Влюбленные подростки борются за право быть вместе. Сильная мелодрама с непрофессиональными актерами, прошедшими кастинг в социальных сетях. Влюбленным Леше и Вике по 14 лет — они еще не совсем понимают, что делать с возникшими чувствами, но хотят быть вместе. Подростки учатся в разных школах и вскоре узнают, что дружат с враждующими между собой компаниями ребят — теперь отношения Леши и Вики расцениваются как предательство друзей и своего района. Влюбленные не хотят играть по чужим правилам и готовы рисковать, чтобы оставаться верными чувствам. Не пропустите современную историю о первой любви в спальном районе столичного города —смотреть фильм «14+» онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!
14+ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Андрей
Зайцев
- Актёр
Глеб
Калюжный
- УВАктриса
Ульяна
Васькович
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- Актёр
Дмитрий
Блохин
- ИФАктриса
Ирина
Фролова
- ШБАктёр
Шандор
Беркеши
- ВГАктёр
Владислав
Горячкин
- ДБАктёр
Дмитрий
Баринов
- ДПАктёр
Даниил
Пикула
- КПАктриса
Ксения
Пахомова
- АЗСценарист
Андрей
Зайцев
- АЗПродюсер
Андрей
Зайцев
- ОГПродюсер
Ольга
Гранина
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- АЗМонтажёр
Андрей
Зайцев
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- АВМонтажёр
Алина
Выходова
- ШБОператор
Шандор
Беркеши
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина