13 жизней
Актёры и съёмочная группа фильма «13 жизней»

Режиссёры

Рон Ховард

Ron Howard
Режиссёр

Актёры

Вигго Мортенсен

Viggo Mortensen
Актёр
Колин Фаррелл

Colin Farrell
Актёр
Джоэл Эдгертон

Joel Edgerton
Актёр
Том Бейтман

Tom Bateman
Актёр
Пол Глисон

Paul Gleeson
Актёр
Тирадон Супапунпинйо

Teeradon Supapunpinyo
Актёр
Нопханд Буняй

Nophand Boonyai
Актёр
Тирават Мулвилай

Teerawat Mulvilai
Актёр
Паттракорн Тунгсупакул

Pattrakorn Tungsupakul
Актриса
Сахаяк Бунтханакит

Sahajak Boonthanakit
Актёр
Тхирапхат Саякул

Thiraphat Sajakul
Актёр
Суколлават Канарот

Sukollawat Kanarot
Актёр
Тира Чутикул

Thira Chutikul
Актёр
Хелен Кэссиди

Helen Cassidy
Актриса
Витхая Пансрингарм

Vithaya Pansringarm
Актёр
Джош Хелман

Josh Helman
Актёр
Зара Ньюман

Zahra Newman
Актриса
Питер Найт

Peter Knight
Актёр
Чатчаван Камонсакпитак

Chatchawan Kamonsakpitak
Актёр
Джейн Ларкин

Jane Larkin
Актриса
Кирсти Старджесс

Kirsty Sturgess
Актриса
Луиза Проссер

Luisa Prosser
Актриса
Артин Джон

Artin John
Актёр
Шао Сэнь

Shao Sen
Актёр
Паула Гарсиа

Paula Garcia
Актриса
Винсент Б. Горс

Vincent B. Gorce
Актёр
Арун Кетсират

Arun Ketsirat
Актёр

Сценаристы

Уильям Николсон

William Nicholson
Сценарист
Дон МакФерсон

Don MacPherson
Сценарист

Продюсеры

Уильям М. Коннор

William M. Connor
Продюсер

Операторы

Сайомбху Мукдипром

Sayombhu Mukdeeprom
Оператор

Композиторы

Бенджамин Уоллфиш

Benjamin Wallfisch
Композитор