Актёры и съёмочная группа фильма «13 жизней»
Режиссёры
Актёры
Актёр
Вигго МортенсенViggo Mortensen
Актёр
Колин ФарреллColin Farrell
Актёр
Джоэл ЭдгертонJoel Edgerton
Актёр
Том БейтманTom Bateman
Актёр
Пол ГлисонPaul Gleeson
Актёр
Тирадон СупапунпинйоTeeradon Supapunpinyo
Актёр
Нопханд БуняйNophand Boonyai
Актёр
Тирават МулвилайTeerawat Mulvilai
Актриса
Паттракорн ТунгсупакулPattrakorn Tungsupakul
Актёр
Сахаяк БунтханакитSahajak Boonthanakit
Актёр
Тхирапхат СаякулThiraphat Sajakul
Актёр
Суколлават КанаротSukollawat Kanarot
Актёр
Тира ЧутикулThira Chutikul
Актриса
Хелен КэссидиHelen Cassidy
Актёр
Витхая ПансрингармVithaya Pansringarm
Актёр
Джош ХелманJosh Helman
Актриса
Зара НьюманZahra Newman
Актёр
Питер НайтPeter Knight
Актёр
Чатчаван КамонсакпитакChatchawan Kamonsakpitak
Актриса
Джейн ЛаркинJane Larkin
Актриса
Кирсти СтарджессKirsty Sturgess
Актриса
Луиза ПроссерLuisa Prosser
Актёр
Артин ДжонArtin John
Актёр
Шао СэньShao Sen
Актриса
Паула ГарсиаPaula Garcia
Актёр
Винсент Б. ГорсVincent B. Gorce
Актёр