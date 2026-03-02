13 жизней
Wink
Фильмы
13 жизней

13 жизней (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Thirteen Lives
Триллер, Драма149 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История спасения двенадцати мальчиков иих футбольного тренера иззатопленной пещеры вТаиланде.

Страна
Великобритания, Канада, США
Жанр
Драма, Триллер
Время
149 мин / 02:29

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «13 жизней»