13 жизней (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Thirteen Lives
Триллер, Драма149 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История спасения двенадцати мальчиков иих футбольного тренера иззатопленной пещеры вТаиланде.
СтранаВеликобритания, Канада, США
ЖанрДрама, Триллер
Время149 мин / 02:29
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- ТБАктёр
Том
Бейтман
- ПГАктёр
Пол
Глисон
- ТСАктёр
Тирадон
Супапунпинйо
- НБАктёр
Нопханд
Буняй
- ТМАктёр
Тирават
Мулвилай
- ПТАктриса
Паттракорн
Тунгсупакул
- СБАктёр
Сахаяк
Бунтханакит
- ТСАктёр
Тхирапхат
Саякул
- СКАктёр
Суколлават
Канарот
- ТЧАктёр
Тира
Чутикул
- ХКАктриса
Хелен
Кэссиди
- Актёр
Витхая
Пансрингарм
- Актёр
Джош
Хелман
- ЗНАктриса
Зара
Ньюман
- ПНАктёр
Питер
Найт
- ЧКАктёр
Чатчаван
Камонсакпитак
- ДЛАктриса
Джейн
Ларкин
- КСАктриса
Кирсти
Старджесс
- ЛПАктриса
Луиза
Проссер
- АДАктёр
Артин
Джон
- ШСАктёр
Шао
Сэнь
- ПГАктриса
Паула
Гарсиа
- ВБАктёр
Винсент
Б. Горс
- АКАктёр
Арун
Кетсират
- УНСценарист
Уильям
Николсон
- ДМСценарист
Дон
МакФерсон
- УМПродюсер
Уильям
М. Коннор
- СМОператор
Сайомбху
Мукдипром
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш