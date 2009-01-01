13-й район: Ультиматум (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
9.32009, Banlieue 13 Ultimatum
Боевики, Триллеры96 мин16+
Сюжет
Париж разделен на 2 части. Стена, отделяющая неблагополучный пригород от столицы, отгораживает от цивилизации большое количество кварталов. По эту сторону стены правят пять банд, контролирующих этнические районы. Правительство как никогда заинтересовано в «урегулировании проблемы», и разведывательные службы охотно инициируют беспорядки. Лейто и Дамьену снова объединяют усилия, чтобы спасти Париж от хаоса.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПАРежиссёр
Патрик
Алессандрен
- СРАктёр
Сирил
Раффаэлли
- ДБАктёр
Давид
Белль
- ФТАктёр
Филипп
Торретон
- ДДАктёр
Даниэль
Дюваль
- ЭЮАктриса
Элоди
Юнг
- МЖАктёр
МС
Жан Габен
- ДДАктёр
Джеймс
Диано
- ЛМАктёр
Лауни
Муид
- ФФАктёр
Фабрис
Флетцингер
- ПМАктёр
Пьер-Мари
Москони
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- ДХПродюсер
Дидье
Хорау
- ФЛПродюсер
Франк
Лебретон
- ААПродюсер
Александра
Андьелкович
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- ЕЧАктриса дубляжа
Елена
Чебатуркина
- ЖЭОператор
Жан-Франсуа
Энсгенс