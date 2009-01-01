13-й район: Ультиматум
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13-й район: Ультиматум

13-й район: Ультиматум (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

9.32009, Banlieue 13 Ultimatum
Боевики, Триллеры96 мин16+

Сюжет

Париж разделен на 2 части. Стена, отделяющая неблагополучный пригород от столицы, отгораживает от цивилизации большое количество кварталов. По эту сторону стены правят пять банд, контролирующих этнические районы. Правительство как никогда заинтересовано в «урегулировании проблемы», и разведывательные службы охотно инициируют беспорядки. Лейто и Дамьену снова объединяют усилия, чтобы спасти Париж от хаоса.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «13-й район: Ультиматум»

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