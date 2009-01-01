13-й район: Ультиматум (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Париж разделен на 2 части. Стена, отделяющая неблагополучный пригород от столицы, отгораживает от цивилизации большое количество кварталов. По эту сторону стены правят пять банд, контролирующих этнические районы. Правительство как никогда заинтересовано в «урегулировании проблемы», и разведывательные службы охотно инициируют беспорядки. Лейто и Дамьену снова объединяют усилия, чтобы спасти Париж от хаоса.



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