13-й район: Кирпичные особняки (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Brick Mansions
Боевики86 мин18+
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Сюжет
«Кирпичные особняки» — настолько опасный район Детройта, что власти обносят его стеной. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда местный наркобарон решает взорвать ненавистный город. Детективу Дэмиену и бывшему уголовнику Лино предстоит пройти через огонь и воду криминального мира, чтобы спасти город.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- КДРежиссёр
Камиль
Деламарр
- Актёр
Пол
Уокер
- ДБАктёр
Давид
Белль
- ГБАктёр
Гучи
Бой
- КДАктриса
Каталина
Денис
- АИАктриса
Аиша
Исса
- Актёр
Карло
Рота
- АААктёр
Андреас
Апергис
- РЗАктёр
Ричард
Земан
- РМАктёр
Роберт
Мэйллет
- Сценарист
Люк
Бессон
- БНСценарист
Биби
Насери
- Продюсер
Люк
Бессон
- ЖВПродюсер
Жонатан
Ванже
- Продюсер
Мэтт
Альварес
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ТАктёр дубляжа
Тимати
- ЛГАктёр дубляжа
Леван
Горозия
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ААКомпозитор
Александр
Азария
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис